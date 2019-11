Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrzeuge aufgebockt - Räder und Felgen entwendet - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In der Nacht von Freitag (08.11.2019) auf Samstag (09.11.2019) bockten unbekannte Täter in der Fritz-Erler-Siedlung zwei Fahrzeuge auf. Von einem VW T7 wurden dabei alle vier Räder und von einem weiteren VW Transporter ein Rad entwendet. In der heutigen Nacht (Dienstag, 12.11.2019), gegen 00:30 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei zwei Männer, die in der Kattowitzer Straße auf den dortigen Parkplätzen um die Fahrzeuge gingen. Als die Beamten der Wache Kreuztal dort eintrafen um die Personen zu überprüfen, stellen diese einen aufgebockten Mercedes fest, bei dem alle vier Räder fehlten. Von den Verdächtigen fehlte zunächst jede Spur. Bei der weiteren Absuche fanden die Beamten am Waldrand mehrere Pkw-Räder auf. Diese waren wie zum Abtransport gestapelt worden. Kurze Zeit später konnten die Beamten zwei Männer ausfindig machen, die sich auf einem Parkplatz in der Nähe aufhielten und der Zeugenbeschreibung entsprachen. Bei der Durchsuchung der beiden 19-Jährigen wurden unter anderem Wagenheber, Radkreuze und Radmuttern aufgefunden.

