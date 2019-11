Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Verbrauchermarkt - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Am frühen Samstagmorgen (09.11.2019), gegen 04:00 Uhr, warfen bisher unbekannte Täter mit einem Gullideckel die Glasscheibe einer Einganstüre eines Verbrauchermarktes an der Eiserfelder Straße ein. Aus dem Tabakshop im Eingangsbereich wurden mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0

