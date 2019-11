Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Mit Unfallfluchten setzt sich die Polizei tagtäglich auseinander. In einem aktuellen Fall bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats um Hinweise. Im Tagesverlauf des Donnerstags (07.11.2019) beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen in der Straße "Auf den Hütten" abgestellten schwarzen VW Polo an der Fahrerseite. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und flüchtete von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

