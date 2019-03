Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Autofahrer nötigen sich gegenseitig und erscheinen dann gemeinsam bei der Polizei

Schifferstadt (ots)

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. So steht es gleich ganz vorne in der StVO, im § 1 Absatz 1 StVO. Zwei Autofahrer, die am Donnerstagmorgen bei der Polizeiinspektion erschienen, um sich gegenseitig wegen Nötigung im Straßenverkehr anzuzeigen, hatten diese Grundregel wohl nicht ganz verinnerlicht. Ausgangspunkt war gegen 08:15 Uhr ein Abbiegevorgang von der Mannheimer Straße in die Rehhofstraße. Einer der beiden Autofahrer bog aus Richtung Limburgerhof kommend nach links in die Rehhofstraße ab, der andere bog aus Richtung Ortsmitte von Schifferstadt kommend nach rechts in Rehhofstraße ab. An der Stelle, an der beide Äste aufeinandertreffen, hätte der aus der Ortsmitte kommende Autofahrer wegen der Regel "rechts vor links" Vorfahrt gehabt. Der aus Limburgerhof kommende Autofahrer übersah seinen späteren Streitpartner jedoch und nahm diesem die Vorfahrt. Bis hierhin waren sich bei der Anzeigenerstattung beide Parteien noch einig. Der aus Limburgerhof kommende Autofahrer gab dann an, sich mittels Handzeichen und Warnblinker für seine Vorfahrtsmissachtung entschuldigt zu haben. Er sei dann aber trotz durchgezogener Linie von dem anderen überholt und danach mehrfach ausgebremst worden. Der aus Ortsmitte kommende Autofahrer gab jedoch an, dass er wiederum mehrmals ausgebremst worden sei. Deshalb hätte er überholt. Als er dann vor seinem Streitgegner war, hätte dieser ihm Lichthupe gegeben. Die beiden Schilderungen stimmen dann an der Stelle wieder überein, an der beide angeben an der Einmündung Rehhofstraße / Waldseer Straße angehalten und diskutiert zu haben. Nachdem sich eine Fahrzeugschlange hinter ihnen bildete, kamen sie gemeinsam zur Polizei. Diese ermittelt nun in beiden Fällen wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

