Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lkw-Fahrer übersieht PErson beim Rangieren - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Dienstagnachmittag(05.11.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Auf dem Parkplatz eines Großhandels an der Eiserfelder Straße rangierte ein 85-jähriger mit seinem Lkw Mercedes. Dabei übersah er einen auf der Fahrbahn stehenden 53-Jährigen. Der Lkw erfasste den 53-Jährigen und klemmte ihn zwischen dem Lkw Mercedes und einem weiteren, geparkten Lkw Mercedes ein. Durch die Kollission verletzte sich der 53-Jährige. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenstoß splitterte die Heckscheibe von dem Lkw des 85-Jährigen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell