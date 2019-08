Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Köndringen: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 01.25 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in einem Innenhof eines Wohnanwesens in der Straße "Im Hohland". Nach ersten Ermittlungen führte ein technischer Defekt zum Brandausbruch eines PKW Renault Megane. Die Feuerwehr von Teningen-Köndringen war mit insgesamt 15 Mann im Einsatz um den Brand zu löschen.

td

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell