Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Feuerwehreinsatz in Betrieb - Produktionsofen fängt Feuer

Freiburg (ots)

Ein Produktionsofen in einen Betrieb in Waldshut-Tiengen fing am Dienstagmorgen, 06.08.2019, Feuer. Neben der Werksfeuerwehr rückte auch die FFW Waldshut-Tiengen aus. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Gegen 06:00 Uhr war es bei der Wiederinbetriebnahme des Ofens zu einem Schwelbrand auf der Produktionslinie gekommen. Die verbaute Löschanlage löschte den Brand weitestgehend, jedoch mussten die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten durchführen.

