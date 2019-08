Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Motorrad und Pkw kollidieren - Motorradfahrerin leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 61 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 06.08.2019, in WT-Tiengen. Die Frau war gegen 15:45 Uhr in der Industriestraße an mehreren wartenden Fahrzeugen links vorbeigefahren, als sie mit einem von einem Parkplatz einfahrenden Nissan zusammenstieß. Ein wartender Fahrer hatte dem 81 Jahre alten Nissan-Fahrer die Einfahrt ermöglicht. Die Motorradfahrerin wurde dabei verletzt. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Waldshut. Das Motorrad der Frau, eine Ducati, war nicht mehr fahrbar und wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei rund 12000 Euro liegen. Am Nissan wurde ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht.

