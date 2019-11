Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Gartenlauben - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

In der Nacht von Donnerstag (07.11.2019) auf Freitag (08.11.2019) brachen bisher unbannte Täter insgesamt fünf Gartenlauben in einer Kleingartensiedlung im Akazienweg auf. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0

