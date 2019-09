Polizei Paderborn

POL-PB: Roller rutscht unter Auto

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Delbrücker Straße in Paderborn-Wewer hat sich ein Rollerfahrer am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Der 17-Jährige fuhr gegen 07:25 Uhr in Richtung B 1 hinter dem VW einer 52-Jährigen. Als die Frau vor einem Fußgängerüberweg bremste, konnte der Jugendliche nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er stürzte und rutschte mit dem Roller unter das Heck des VWs. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

