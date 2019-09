Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Durch seine mutmaßlich gefährliche Fahrweise verursachte am Sonntag kurz vor 12 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem schwarzen Audi auf der B 500 zwischen Staustufe und der Kreuzung zur B36 einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Audi-Fahrer aus Frankreich kommend mehrere Autofahrer trotz Gegenverkehrs überholt haben, so dass die entgegenkommenden Fahrzeuglenker auf den Standstreifen ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern. Letztendlich kollidierte der 43-Jährige leicht mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 46-Jährigen. Der vermeintliche Raser entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle kam dann aber, als die verständigten Beamten des Polizeireviers Rastatt den Unfall aufnahmen wieder zur Unfallstelle zurück. Der Führerschein des 43-Jährigen wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer eines Pkw mit französischem Kennzeichen, der zum Unfallzeitpunkt vom Standstreifen aus losgefahren sein soll. Hinweise werden direkt an das Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222 761-0, erbeten. /ag

