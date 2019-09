Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung

Offenburg (ots)

Die genauen Hintergründe eines handfesten Disputs am frühen Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Freiburger Straße sind noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass gegen 18 Uhr drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren mit zwei 17- und 18-Jährigen in Streit gerieten. Ob im Rahmen des darauffolgenden Schlagabtauschs auch Stöcke oder gar Messer zum Einsatz kamen, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die zwei Jugendlichen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Eine notärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die drei Kontrahenten durch Beamte des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Gegen das Trio wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell