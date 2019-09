Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hoher Sachschaden

Rastatt (ots)

Die Fahrt eines 71-Jährigen endete am Sonntag kurz nach 14:30 Uhr in Rastatt auf dem Ludwigring in Höhe der Einmündung zur Rauentaler Straße mit vier beschädigten Fahrzeugen und einem Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Senior hatte mit seinem Mercedes an der dortigen Lichtzeichenanlage zunächst angehalten. Beim Umschalten der Ampel auf Grün beschleunigte er mutmaßlich sein Fahrzeug ungewollt so stark, dass er zunächst ein vor ihn fahrenden Clio beim Vorbeifahren sowie einen entgegenkommenden Opel streifte. Zu guter Letzt fuhr er in Höhe der Stauschleusenbrücke auf einen dort stehenden Citroen auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Mercedes sowie der Citroen mussten abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt habend die Ermittlungen aufgenommen. Eine Meldung an die Führerscheinstelle erfolgt auf jeden Fall. /ag

