Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nicht von der besten Seite gezeigt

Offenburg (ots)

Nach dem ein oder anderen alkoholischen Getränk zeigte sich ein 39-Jähriger am Sonntag vermutlich nicht von seiner besten Seite. Der augenscheinlich Alkoholisierte torkelte gegen 6:30 Uhr vor einen zivilen Streifenwagen in der Hauptstraße, warf mit einem Schuh und setzte sich anschließend vor ein weiteres Auto von Unbeteiligten. Bei dem Versuch, den Mann zum Verlassen der Straße zu bewegen, sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, leistete Widerstand und beleidigte die Beamten. Nachdem der 39-Jährige die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht hatte, zeigte er seinen Unmut am Sonntagmittag beim Verlassen des Reviers erneut und präsentierte einen Auszug seines Fäkalwortschatzes, weshalb ihn nun eine weitere Anzeige erwartet. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell