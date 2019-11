Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche in Littfeld - Polizei sucht Hinweise - #polsiwi

Kreuztal (OT Littfeld) (ots)

Vermutlich am Montagabend (11.11.2019) im Schutz der Dunkelheit nach 19:00 Uhr, wurde gleich in drei Wohnhäuser in Kreuztal-Littfeld eingebrochen. Die dreisten Täter hebelten Terrassentüren und Fenster auf und gelangten so in die Häuser, deren Bewohner zur Tatzeit nicht im Haus waren. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Kreuztal unter 02732/909-0

