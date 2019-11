Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 12-Jähriger von Unbekannten geboxt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Montagmorgen (11.11.2019), gegen 07:20 Uhr, ging ein 12-jähriger Junge auf dem Verbindungsweg zwischen der Hochstraße und der Breslauer Straße Richtung Schulzentrum. Plötzlich kamen zwei circa 18-jährige Männer auf ihn zu. Ein der beiden soll den Jungen geboxt haben, während der andere in die Jackentasche des 12-Jährigen griff. Der Junge ist direkt Richtung Schulzentrum weggelaufen. Von den beiden ist nur bekannt, dass sie dunkel gekleidet, circa 185 cm groß waren und einer einen Kapuzenpulli trug. Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich Hinweise auf die Täter, da zu diesem Zeitpunkt relativ viele Schüler auf dem Weg ins Schulzentrum waren. Hinweise unter 02732/909-0 an die Kripo in Kreuztal.

