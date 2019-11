Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus - #polsiwi

Hilchenbach (OT Dahlbruch) (ots)

Am gestrigen Mittwoch (13.11.2019), in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr, hebelten Unbekannte die Hauseingangstüre an einem Einfamilienhaus in der Waldstraße auf. Während die Bewohner nicht vor Ort waren, stahlen die Täter Schmuck und Bargeld. Hinweise auf die Täter nimmt die Kripo in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

Gerade die jetzige "Dunklen Jahreszeit" nutzen Einbrecher für ihre Taten. Die Diebe fallen nicht so schnell auf. Gerade unbeleuchtete und unzureichend gesicherte Häuser werden bevorzugt angegangen.

Schützen Sie sich: Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Spezialisten rund um den Einbruchschutz Kriminalhauptkommissar Stefan Dax unter der Rufnummer 0271/7099-4813

