Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl von Autoreifen

Audi A5 auf Paletten aufgebockt

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 23:00 Uhr, und Mittwoch (31. Juli 2019), 07:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Reifen eines silbernen Audi A5, der auf einem Parkplatz an der Römerstraße abgestellt war. Auch Felgen und Reifenmuttern wurden gestohlen, den Wagen bockten die Täter stattdessen auf Europaletten auf. Bei den Reifen handelte es sich um einen Satz der Marke Ecosport. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

