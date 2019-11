Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer kracht in zwei geparkte Pkw: Festnahme nach Unfallflucht mit über 30.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Hasenhecke: Am gestrigen Sonntagmorgen krachte ein Autofahrer im Triftweg in Kassel mit seinem Wagen in geparkte Autos und richtete einen Schaden von über 30.000 Euro an. Der Verursacher war zunächst noch mit seinem Pkw von der Unfallstelle geflüchtet. Aufgrund verschiedener Zeugenhinweise konnte die Polizei aber wenig später den mutmaßlichen Fahrer, einen 23-Jährigen aus Kassel, ermitteln. Dieser kehrte dann auch nach kurzer Zeit an die Unfallstelle zurück und wurde dort festgenommen. Da er offenbar bei dem Unfall leicht verletzt worden war, brachte ihn ein Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. Dort ließen die Beamten ihm Blutproben entnehmen, weil er zusätzlich in den Verdacht geraten war, alkoholisiert am Steuer gesessen zu haben.

Wie die von Anwohnern zum Unfallort gerufenen Streifen des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 9:10 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der verursachende Pkw von der Zeppelinstraße kommend auf dem Triftweg in Richtung "Auf der Hasenhecke" unterwegs. In Höhe der Hausnummer 9 folgte der Fahrer dann offenbar nicht dem Verlauf der leichten Rechtskurve und fuhr infolge dessen auf den Parkstreifen der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort krachte der Wagen frontal gegen einen geparkten Smart, der dadurch auf den dahinterstehenden Audi Q 5 geschoben wurde. Darüber hinaus stieß der Smart durch die Wucht des Aufpralls im weiteren Verlauf noch gegen die Mauer des angrenzenden Grundstücks. Der Fahrer des verursachenden Pkw war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, dabei aber von Zeugen beobachtet worden. Seinen Wagen, eine Mercedes C-Klasse, konnten die Beamten kurze Zeit später aufgrund der Zeugenhinweise in der nächsten Querstraße "Bei den Vier Äckern" mit frischen Schäden im Frontbereich und nicht mehr fahrbereit ausfindig machen. Die weiteren Ermittlungen führten dann zur Identifizierung des 23-Jährigen als den mutmaßlich unfallverursachenden Fahrer. An seinem Mercedes war ein Schaden von ca. 10.000 Euro, am Smart ein Totalschaden in Höhe von ebenfalls etwa 10.000 Euro sowie am Q 5 ein Schaden von ca. 12.000 Euro entstanden. Dazu kommt der Schaden an der Grundstücksmauer, der nach Einschätzung der Beamten ebenfalls mehrere Hundert Euro betragen dürfte.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

