Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletztem Polizeibeamten

Teterow (ots)

Am Donnerstag den 30.01.20 kam es gegen 18:30 Uhr auf der B104 am Ortseingang Teterow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Polizeibeamter schwer verletzt wurde. Der Beamte regelte zu diesem Zeitpunkt den Verkehr an einer Verkehrsunfallstelle, an der zuvor drei Fahrzeuge verunfallten. Ein 28-jähriger deutscher Fahrzeugführer nahm den Polizeibeamten trotz Warnweste augenscheinlich nicht oder zu spät wahr und erfasste ihn frontal. Der Polizeibeamte erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in den Schockraum ins Klinikum eingeliefert. Andreas Bernhardt Polizeihauptrevier Güstrow

