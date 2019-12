Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 13.12.2019: Einbrecher in Gonterskirchen unterwegs++++Radmuttern gelöst+++Unfälle auf winterglatter Straße

Gießen (ots)

Laubach: Einbruch in Gonterskirchen

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Freitag einen Einbruch in ein Wohnhaus im Finkenweg in Gonterskirchen begangen. Die Unbekannten hatten dort eine Terrassentür aufgebrochen und dann vermutlich nach Wertsachen gesucht. Ohne Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Vermutlich Radmuttern gelöst

In der Liebigstraße in Gießen haben Unbekannte offenbar gezielt die Radmuttern an einem VW Polo am letzten Wochenende gelöst. Ein größerer Schaden ist glücklicherweise nicht entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Schaden durch Vandalen

Im Flutgraben in Gießen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Unbekannten hatten mehrere Stühle einer Außenbestuhlung auf die Straße geworfen. Offenbar beschädigten sie dann noch einen Tisch und eine Scheibe der Gaststätte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: 37 - Jähriger musste mit zur Blutentnahme

Mit einer Blutentnahme endete eine Fahrt für einen 37 - Jährigen Autofahrer. Der Fahrer war am späten Donnerstagabend in der Londorfer Straße in Grünberg kontrolliert werden. Dabei stellte es sich heraus, dass der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Die Polizisten fanden bei dem Fahrer noch mehrere Gramm Drogen.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Gegen Verteilerkasten gerutscht

In der Weingartenstraße kam ein 35 - Jähriger mit seinem Ford Transit am Freitagmittag auf glatter Straße gegen einen Telefonverteilerkasten. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1.500 Euro. Der Mann war in Richtung Weingartenstraße unterwegs, als er in dem Kreuzungsbereich von der Fahrbahn abkam. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Auf schneeglatter Fahrbahn mit Sommerreifen unterwegs

Am Freitagmorgen kam ein 32 - Jähriger mit seinem PKW auf der Kreisstraße 150 bei Grünberg von der Straße ab. Grund dafür könnten auch die angebrachten Sommerreifen sein. Der Mann war aus Richtung B 49 in Richtung Queckborn unterwegs, als er die Kontrolle in einer Linkskurve verlor und im Graben zum Stehen kam. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Unfallflucht in der Heinrich-Will-Straße

Trotz Schadens von über 1.000 Euro ist ein Unbekannter am Dienstagnachmittag in der Heinrich-Will-Straße einfach davongefahren. Dabei wurde ein Peugeot an der hinteren linken Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

