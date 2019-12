Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 12.12.2019: Isolierfolie am Rohbau angezündet+++Wasserschaden im Mehrfamilienhaus+++Johanna und das Elektroauto

Gießen (ots)

Staufenberg: Isolierfolie offenbar angezündet

Am Schiffenberg kam es am Mittwochabend offenbar zu einem Brand. Unbekannte hatten das Isoliermaterial offenbar mutwillig angezündet und damit auf einer Länge von etwa sechs Metern beschädigt. Der Schaden an dem Rohbau blieb glücklicherweise gering. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Langgöns: Wasserschaden im Mehrfamilienhaus

Offenbar in Brand geriet Küchenmüll am Mittwochnachmittag (4.12.2019) in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Rute in Espa. Die dann eintretende Kettenreaktion verhinderte offenbar, dass sich das Feuer ausbreiten konnte. Durch den Brand wurde ein Ventil eines Küchenanschlusses beschädigt. Dadurch trat offenbar eine größere Menge an Wasser aus und löschte den Brand. Der Wasserschaden dürfte daher um einiges größer sein. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrollen in der Bahnhofstraße

Ein 18 - Jähriger algerischer Asylbewerber wurde am Dienstagnachmittag durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellte es sich heraus, dass er Marihuana mitführte. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Damenrad entwendet

Im Ernst-Toller-Weg haben Unbekannte zwischen Samstag und Donnerstag ein Damenrad der Marke Panther entwendet. Das blaue Rad war mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Langgöns: Tank eines Baggers und eines Radladers aufgebrochen

Fast 200 Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen aus dem Tank eines Baggers und eines Radladers abgezapft. "Tatort" war eine Baustelle an der A 486 bei Langgöns. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Pohlheim: Johanna und das Elektroauto

Ein versuchter Enkeltrick wurde am Mittwoch bei der Gießener Polizei angezeigt. Offenbar hatten Betrüger einen 87 - Jährigen tags zuvor angerufen. Eine Frau hatte dabei den Senior angerufen und behauptet, dass sie eine gute Bekannte sei und sich ein Elektroauto gekauft habe. Daher benötige sie dringend 28.000 Euro. Der 87 - Jährige rief am Mittwoch dann die "richtige" Bekannte mit dem Vornamen Johanna an. Dabei stellte es sich heraus, dass es sich zuvor um eine Betrügerin gehandelt hat. Glücklicherweise wurde kein Geld übergeben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim-Garbenteich: LKW von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch (11. Dezember) um 17.00 Uhr kam der 32 - Jährige Fahrer eines LKW aus Unachtsamkeit im Weissenburgring rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte dabei einen Kabelkanal der Deutschen Bahn. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Stromkasten beschädigt

Zu einem Unfall in der Henriette-Hezel-Straße kam es am Mittwoch (11. Dezember). Gegen 13.00 Uhr wollte ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW ausparken und beschädigte dabei einen Stromkasten. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Lollar: Ford Mondeo touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ausparken am Montagabend (09.Dezember) einen in der Bergstraße (Höhe 15) geparkten Ford Mondeo. Als der Fahrer wiederkam, war der schwarze Ford an der linken Tür beschädigt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755

