POL-GI: Pressemeldungen vom 11.12.2019 Kontrollen und eine Festnahme+++46 - Jähriger nach Sachbeschädigung erwischt+++Frisierter Roller sichergestellt

Gießen (ots)

Gießen: Kontrollen und Festnahme

Dem Kommissar Zufall war die Festnahme eines 23 - Jährigen Afghanen offenbar zu verdanken. Eine Streife hatte am Dienstagnachmittag in der Marburger Straße eine Personengruppe entdeckt. Als die Streife sich der Gruppe, die sich auffällig verhielt, näherte, rannte eine Person davon. Der etwa 25 Jahre alte Mann konnte unerkannt entkommen. Die drei anderen Personen wurden danach kontrolliert. Bei einem 23 - Jährigen fanden die Beamten geringe Mengen an Drogen. Bei der Absuche fanden die Beamten eine offenbar gerade weggeworfene Plastiktüte. Darin befanden sich ebenfalls Drogen. Der 23 - Jährige wurde festgenommen. Offenbar hatte er zuvor mit Drogen gehandelt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Laubach: Einbruch im Finkenweg

Ein Fenster eines Wohnhauses haben Unbekannte am Dienstag, zwischen 17.00 und 19.50 Uhr, im Finkenweg in Gonterskirchen aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Täter das Wohnhaus und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: 46 - Jähriger erwischt

Nach einer Sachbeschädigung konnte ein 46 - Jähriger ermittelt werden. Der Mann hatte am späten Samstagabend offenbar eine Fensterscheibe eines Geschäftes in der Marburger Straße eingeschlagen und damit einen Schaden von 500 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Kontrollen in der Gießener Straße - Frisierter Roller sichergestellt

Zum wiederholten Male mussten bei Kontrollen, die am Dienstag, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr durchgeführt wurden, Handynutzer und Gurtmuffel belangt werden. Insgesamt hatten die Ordnungshüter 24 PKW kontrolliert. Fast die Hälfte davon war nicht angeschnallt, während es zwei Autofahrer nicht so genau mit der Handynutzung am Steuer nahmen. Ein Autofahrer hatte keinen Führerschein, während ein Kradfahrer, der ebenfalls noch angehalten wurde, offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war. Auch konnte der Rollerfahrer keinen Führerschein vorlegen. Beim genauen Hinschauen stellte es sich noch heraus, dass der Roller offenbar frisiert war. Ein Bild des Rollers ist beigefügt.

Verkehrsunfälle:

Wolkengasse: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag (10.November) um 19.15 Uhr kam es in der Wolkengasse zu einem Unfall, als ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto offenbar aus Unachtsamkeit von links von der Fahrbahn kam. Ein Laternenmast wurde dabei beschädigt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Nord unter 0641/7006-3755

Heuchelheim: Spiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 21.50 Uhr Montagabend (09.Dezember) und 07.15 Uhr Dienstagfrüh (10.Dezember) einen in der Bachstraße (Höhe 24) geparkten Mercedes. Als der Fahrer des grauen Mercedes wiederkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555

Lollar: Zusammenstoß im Staufenberger Weg

Am Mittwoch (11.Dezember) um 6.30 Uhr fuhr ein 81-jähriger Verkehrsteilnehmer den Staufenberger Weg in Richtung CBS-Schule. Dort stieß er in Höhe der Hausnummer 23-25 mit einem seitlich geparktem DaimlerChrysler zusammen. Dabei wurde der Daimler gegen die Leitplanke geschoben. Beim Weiterfahren touchierte er einen davor geparkten Opel Astra. Der Schaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755

Laubach: Fahrerflucht bei Gonterskirchen

Ein Trapezmast eines Stromanbieters wurde im Bereich eines Wert-/Stammholzlagers "Jägerhaus" vermutlich beim Rangieren von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Dabei wurde der Schaltkasten beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Nach dem Anstoß, der sich zwischen dem 01. und 10.12.2019 ereignete, entfernte sich der Unfallbeteiligte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Reiskirchen: Fahrerflucht in Burkhardsfelden

Ein grauer Golf wurde von seiner 75-jährigen Besitzerin in der Bachstraße Höhe Nr. 2 in Fahrtrichtung der Wasserstraße geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Golf vermutlich am Montag, zwischen 19.00 und 21.00 Uhr, beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

