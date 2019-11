Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Karlsruhe) Oberderdingen - Blaulicht beschlagnahmt

Oberderdingen (ots)

Ein Zeuge stellte am Samstag gegen 21:30 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug fest, welches mit Blaulicht durch Zaisenhausen fuhr und in Richtung Bahnbrücken unterwegs war. Wenig später konnte das verdächtige Fahrzeug mit seinem 22-jährigen Fahrer im Bereich der Gochsheimer Straße in Oberderdingen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Blaulicht wurde aufgefunden und daraufhin polizeirechtlich beschlagnahmt.

