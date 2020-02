Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in die KITA Kippekausen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.02.) sind Diebe in die evangelische Kindertagesstätte Bensberg auf der Straße An der Wallburg eingedrungen.

Zwischen 19:30 Uhr am Samstagabend und 10:00 Uhr am Sonntagmorgen ist ein Fenster aufgebrochen worden. Innen wurden Schränke durchwühlt und das Büro aufgebrochen. Die Diebe fanden eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 entgegen. (rb)

