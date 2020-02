Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Beim Abbiegen übersehen: Drei Verletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Overath (ots)

Bei einem Abbiegeunfall sind am Donnerstagabend (06.02.) eine Mutter mit ihren beiden Kindern verletzt worden.

Die Familie aus Lindlar (37, 2 und 0 Jahre) war mit ihrem VW gegen 18:10 Uhr auf der Lindlarer in Immekeppel in Richtung Untereschbach unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Rösrather mit seinem Audi in die entgegengesetzte Richtung.

An der Einmündung Kielsberg bog der Senior nach links ab, ohne auf den vorrangberechtigten VW zu achten. Die Lindlarerin versuchte vergeblich, durch eine Vollbremsung den Unfall zu verhindern. Der Caddy krachte in die Beifahrerseite des Audi. Dabei wurden beide Autos erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf weit über 10.000 Euro geschätzt.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 37-Jährige und ihre beiden Kleinkinder. Zur weiteren Untersuchung wurden sie in ein Leverkusener Krankenhaus gefahren. Nach ersten Erkenntnissen blieb die Familie leichtverletzt. (rb) Anlagen: -2- Fotos

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell