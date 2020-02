Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Frontalzusammenstoß im Berufsverkehr mit zwei Schwerverletzten

Kürten (ots)

Am heutigen Morgen (06.02.), um kurz nach 7 Uhr, hat sich auf der Odenthaler Straße in Bechen ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 42-jähriger Kürtener fuhr mit seinem Audi von Odenthal in Richtung Bechen. In einer Linkskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und fuhr mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Mazda einer 64-jährigen Frau aus Kürten zusammen.

Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 25.000 Euro.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten musste die Straße für rund 2 Stunden komplett gesperrt werden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell