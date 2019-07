Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Zwei Autos in Garage ausgebrannt

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.20 Uhr, rückte die Feuerwehr Nattheim aus. In einer Garage in der Zehntstraße waren zwei Autos in Brand geraten. Beide Autos und das frei stehende Garagengebäude brannten aus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Ein übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus und eine Gartenhütte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt.

