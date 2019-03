Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Pkw aufgebrochen

Vermutlich auf Bargeld hatte ein Dieb es abgesehen, als er am Dienstagmorgen einen Mercedes aufbrach, der in der Parkstraße abgestellt war. Der Täter schlug zwischen 08:30 und 12:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür des Autos ein und machte sich an einer Handtasche zu schaffen, die auf dem Beifahrersitz lag. Er entwendete daraus den Geldbeutel, der einen geringen Bargeldbetrag enthielt. Der am Auto entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell