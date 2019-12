Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Wohnhaus entwenden Bargeld

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Heiligabend und dem gestrigen Sonntag in Stade in der Straße "Am Hohen Wedel" nach dem Aufhebeln der Haustür in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen und haben im Inneren sämtliche Räume durchsucht.

Mit mehreren hundert Euro Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

