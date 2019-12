Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bedrohungslage in Stader Wohnung - zwei Personen verletzt - Täter in Untersuchungshaft

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen kam es gegen kurz vor 06:00 h in Stade im Hohenwedeler Weg zu einer Bedrohungslage in einer Erdgeschoßwohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses. (Wir berichteten)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurde der 35-jährige Täter heute am frühen Abend dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt.

Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der Stader wurde anschließend durch die Polizei in eine niedersächsische Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell