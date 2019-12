Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier Einbrüche über die Weihnachtsfeiertage im Landkreis

Stade (ots)

Im Landkreis Stade hat es über die Weihnachtsfeiertage vier Einbrüche in Wohnhäuser gegeben.

In Stade im Sailinenweg sind unbekannte Täter am Montag, den 23.12. zwischen 12:45 h und 19:00 h auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben die Terrassentür aufgehebelt. Was bei der anschließenden Durchsuchung der Innenräume erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird hier deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Im Rübenkamp in Stade haben Unbekannte am Donnerstag, den 26.12. zwischen 11:10 h und 14:15 h an der Rückseite eines Einfamilienhauses eine Hauseingangstür aufgebrochen und sind dann so in das Innere eingedrungen. Bei der Durchsuchung von diversen Schränken und Schubladen konnten der oder die Täter dann eine geringe Menge Bargeld erbeuten und damit unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auch hier mit mehreren hundert Euro angegeben.

Hinweise in diesen beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

In Hammah in der Straße Westerende haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 17:00 h und 08:45 h an der Rückseite eines dortigen Wohnhauses ein Fenster mit einem Stein eingeworfen und konnten dieses dann öffnen. Auch hier ist noch unbekannt, was der oder die Täter bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume mitgehen ließen. Der Schaden wird demnach auch erstmal auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-616670.

In Buxtehude im Wacholderweg haben sich Einbrecher am zweiten Weihnachtstag zwischen 14:45 h und 21:15 h an die Rückseite eines Wohngebäudes begeben und dann die dortige Terrassentür aufgehebelt. Sämtliche Innenräume wurden danach von dem oder den Unbekannten durchsucht. Was entwendet werden konnte ist hier auch noch nicht abschließend geklärt. Der Schaden wird auch an diesem Tatort deshalb zunächst mit mehreren hundert Euro angegeben.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

