Polizeiinspektion Stade

POL-STD: BMW in Buxtehude entwendet, Einbrecher in Stader Blumengeschäft

Stade (ots)

1. BMW in Buxtehude entwendet

Bisher unbekannte Autodiebe haben zwischen dem gestrigen Sonntagmorgen 09:00 h und heute Morgen 09:00 h in Buxtehude im Margeritenkamp einen dort in einem Carport abgestellten BMW geknackt und anschließend entwendet. Der graue BMW 225d hat das Kennzeichen F-HH 2800 und stellt einen Wert von ca. 55.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Stader Blumengeschäft

Unbekannte Einbrecher sind zwischen dem gestrigen Sonntagnachmittag 16:00 h und dem heutigen frühen Morgen gegen 06:45 h in Stade in der Bremervörder Straße nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere eines dortigen Blumengeschäfts eingedrungen und haben diverse Räume durchsucht.

Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unerkannt flüchten. Der hier angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

