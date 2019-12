Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Rettungsdienst in Buxtehude angegriffen und verletzt, Fünf Verkehrsteilnehmer mit Drogen oder Alkohol im Straßenverkehr erwischt, Einbrüche im Landkreis

Stade (ots)

1. Rettungsdienst in Buxtehude angegriffen und verletzt

Am späten Freitagabend gegen kurz vor 20:00 h wurde in Buxtehude im Freizeitheim am Geschwister-Scholl-Platz die Besatzung eines Rettungswagens eingesetzt um eine 15-jährige alkoholisierte Person zu versorgen.

Im Rahmen der Hilfeleistung wurden die Rettungskräfte zunehmend von einer Gruppe aus ca. 20 bis 30 Personen bedrängt. Die hilflose Person sollte nach der Erstversorgung an die Polizei übergeben werden, damit die Beamten diese dann an die Erziehungsberechtigten weiterleiten. Die Personengruppe setzte die Rettungssanitäter zunehmend unter Druck und versuchte diese verbal aggressiv dem Freizeithaus zu verweisen. Dabei kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf ein bislang unbekannter Täter aus der Gruppe heraus mehrfach auf einen 28-jährigen Rettungsassistenten einschlug und diesen verletzte.

Die Gruppe der Aggressoren löste sich noch vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte in unbekannte Richtung auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider zunächst erfolglos.

Der 28-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Gegen den noch unbekannten Täter wird wegen tätlichen Angriffs gegen Rettungskräfte und Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können bzw. die sonstige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

2. Fünf Verkehrsteilnehmer mit Drogen oder Alkohol im Straßenverkehr erwischt

Am Wochenende haben Polizeibeamte aus Stade und Buxtehude insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer erwischt, die mit Drogen oder Alkohol im Straßenverkehr unterwegs waren.

Am Samstag gegen 08:20 h wurde in Stade eine 24-jährige Staderin mit ihrem Opel Astra angetroffen, die mit über 1,10 Promille Atemalkohol am Steuer saß, gegen 08:30 h konnte in Harsefeld dann ein 50-Jähriger Harsefelder mit seinem Chrysler gestoppt werden, hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille. Um 19:00 fiel den Beamten dann auf der Bundesstraße 73 in Stade noch ein 22-jähriger Hamburger auf, der unter Drogen und ohne Führerschein mit einem PKW unterwegs war. Das Auto war weder versichert noch zugelassen.

Am Sonntag gegen kurz nach 04:00h wurde in Stade ein 28-jähriger Stader mit seinem Ford Focus angehalten und bei ihm konnte ein Atemalkoholgehalt von 2 Promille getestet werden. Gegen 18:30 beschädigte dann in Buxtehude am Bundesbahnhof noch ein 28-jähriger Fahrradfahrer ein geparktes Auto. Bei ihm stellten die Beamten dann einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille fest.

Alle fünf Betroffenen mussten sich einer Blutprobe unterziehen und ihre Führerscheine wurden soweit vorhanden sichergestellt. Gegen sie wird nun u. a. wegen Drogen oder Alkohol im Straßenverkehr und diverser anderer Delikte ermittelt.

Die Kontrollen der Polizei werden auch in diesem Bereich weiter fortgesetzt um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und um die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder sogar Getöteten zu verringern.

3. Wohnungseinbrüche im Landkreis

Am Freitag zwischen 17:15 h und 18:45 h sind unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Straße "Hinterm Teich" nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Ferienhauses eingedrungen und haben dieses nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Vermutlich ohne Beute konnten sie dann aber anschließend unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ebenfalls am Freitag zwischen 18:05 h und 19:00 h sind unbekannte Täter in Stade in der Abt-Albert-Straße nach dem Einwerfen eines Fensters in ein dortiges Reihenhaus eingestiegen und haben sämtliche Räume durchsucht. Was dabei im Einzelnen entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise in den beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei gemeldet, haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem 07. und dem 21. Dezember in Brest in der Rehfinger Straße gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft und dann bei der anschließenden Dursuchung Bargeld und Schmuck erbeutet. Unerkannt konnten auch hier die Täter die Flucht antreten. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über tausend Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter 04164-909590.

4. Unbekannte versuchen in Fotogeschäft einzubrechen

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen 02:30 h in Buxtehude in der Bahnhofstraße versucht in ein dortiges Fotofachgeschäft einzubrechen. Der oder die Unbekannten hatten dazu mit einem Gullideckel versucht, eine Scheibe neben der Eingangstür einzuwerfen, was aber misslang. Die Scheibe hielt dem Wurf stand, wurde aber erheblich beschädigt. In den Laden konnten der oder die Einbrecher so nicht eindringen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell