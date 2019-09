Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Brombach

Overath (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.09.), um kurz nach 16 Uhr, ist bei einem Verkehrsunfall in Overath-Brombach ein Fahrradfahrer verletzt worden. Der 43jährige Fahrradfahrer aus Bergisch Gladbach befuhr die Straße Melessen (L 299) in Fahrtrichtung Immekeppel. Eine 47jährige Pkw-Fahrerin aus Lohmar kam dem Radfahrer entgegen und bog nach dann links in Richtung Lindlar ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang des Radfahrers, der noch versuchte, sein Fahrrad abzubremsen und auszuweichen. Er konnte die Kollision nicht mehr verhindern und zog sich bei dem Sturz Prellungen und Schürfwunden am Knie zu. Er trug zudem einen Fahrradhelm, der ihn vor Kopfverletzungen geschützt hat. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. (ct)

