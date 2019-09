Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Autofahrer ohne Einsicht

Als äußerst renitent erwies sich ein 33-jähriger Autofahrer, den Polizeibeamte am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Ehlersstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Nachdem er die Anhaltezeichen der Streife wahrgenommen hatte, bog der Mann mit seinem hochmotorisierten Sportwagen auf das Gelände einer Tankstelle ab, stellte sein Fahrzeug ab und lief in den Verkaufsraum. Jegliche Ansprache missachtete er und schrie den Beamten zu, dass er jetzt erst einmal etwas einkaufen wolle. Im Verkaufsraum der Tankstelle verhielt er sich verbal äußerst aggressiv und wollte sich weder ausweisen noch die Fahrerlaubnis vorzeigen. Zurück beim Fahrzeug händigte er nach kurzer Diskussion schlussendlich seinen Führerschein aus, riss diesen jedoch wieder aus den Händen des überprüfenden Beamten, mit dem Hinweis, die Kontrolle sei nun beendet, da er jetzt keine Zeit mehr habe. Diese musste er anschließend allerdings doch noch erübrigen, da der Abend für ihn auf dem Revier weiterging, wo die polizeilichen Maßnahmen, unter anderem ein belehrendes Gespräch über das richtige Verhalten bei Verkehrskontrollen, ohne Störung fortgesetzt werden konnten.

Friedrichshafen

Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 08.15 Uhr am Kreisverkehr in der Markdorfer Straße. Ein 31-jähriger Golf-Fahrer hielt verkehrsbedingt aufgrund eines die Straße überquerenden Fußgängers beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr an. Eine hinter ihm fahrende 19-jährige BMW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Golf auf.

Friedrichshafen

Rasenmäher irrtümlich mitgenommen

Dass das Wort "verkaufen" und "verschenken" zwei unterschiedliche Bedeutungen hat, musste am Mittwoch ein 54-jähriger Mann in Raderach erfahren. Er wurde wegen des Diebstahls eines Rasenmähers auf einem Privatgrundstück angezeigt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Besitzerin des Rasenmähers ein Schild mit der Aufschrift "Trike zu verkaufen" aufgestellt hatte und den Rasenmäher als Stütze dahinter platziert hatte. Das Trike befand sich derweil ca. drei Meter hinter dem aufgestellten Schild. Der 54-Jährige gab an, das Schild aufgrund seiner mangelnden Deutschkenntnisse falsch verstanden zu haben. Er habe gedacht, dass der Rasenmäher hinter dem aufgestellten Schild zu verschenken sei. Da der 54-Jährige beim Abtransport von einem Zeugen beobachtet worden war und dieser sich das Kennzeichen des Pkw notiert hatte, konnte er nachträglich ausfindig gemacht werden und erschien kurze Zeit später mitsamt Rasenmäher auf dem Polizeirevier. Er entschuldigte sich und gab an, das Gerät umgehend zu der Eigentümerin zurückzubringen. Diese bestätigte im Laufe des Tages gegenüber den Polizeibeamten, dass der Rasenmäher nun wieder zurück sei. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Sachverhalt zur weiteren Prüfung der Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Tettnang

Kradlenker verletzt

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und Sachschaden von rund 2.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 18.15 Uhr im Bereich des Ortsendes von Siggenweiler. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer wollte nach links in den Neunerweg abbiegen, übersah hierbei einen entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer und erfasste diesen mit dem hinteren Bereich des Sattelaufliegers. Der verletzte Motorradlenker wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Gegen den ausländischen Sattelzugfahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine hohe Sicherheitsleistung verhängt.

Immenstaad

Fahrradunfall

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz auf dem Radweg entlang der B 31. Der Mann hatte in Richtung Friedrichshafen in einer Rechtskurve einen Poller übersehen und blieb mit dem Lenker an diesem hängen. Er stürzte zu Boden und musste aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Markdorf

Unfall

Ein 36-jähriger Autofahrer wurde nach eigenen Angaben am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der B 33 bei Stadel von der tiefstehenden Sonne geblendet und verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Straße ab, rutschte einen Abhang hinunter und prallte frontal gegen einen Kirschbaum. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Bedrohung

Die Polizei ermittelt gegen eine unbekannte Frau, die am Donnerstag gegen 20.45 Uhr auf einem Waldweg in Unteruhldingen drei Jogger damit bedroht haben soll, ihren Schäferhund auf sie loszulassen. Die Personen joggten zu dritt auf einem Waldweg in Richtung Meersburg, als sie der etwa 60 Jahre alten Frau begegneten. Die Hundebesitzerin, deren Schäferhund laut bellte und an der Leine zog, sagte laut Angaben der Jogger, dass sie ihren Hund auf sie loslassen werde und sie lieber weglaufen sollten. Die Jogger setzten trotz großer Angst vorsichtig ihren Weg fort, liefen nach Hause und verständigten die Polizei. Es wurde niemand verletzt.

Überlingen

Scheibe eingeschlagen - Zeugenaufruf

Ein unbekannter Täter schlug am Donnerstag gegen 10.15 Uhr die Heckscheibe eines auf dem Lidl-Parkplatz im Oberriedweg geparkten Renault ein und flüchtete anschließend. Ein Zeuge hörte das Geräusch der berstenden Scheibe und ging zu dem Wagen, wo er jedoch niemanden mehr sehen konnte. Die Polizei Überlingen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551 804 0 zu melden.

Deggenhausertal

Hanfpflanzen im Feld

Nach einem Zeugenhinweis stießen Polizeibeamte am gestrigen Donnerstag in einem Maisfeld an der Krauchenstraße auf eine Kunststoffwanne mit einem großen Hanfpflanzenbusch. Die etwa 1,60 Meter hohen Pflanzen waren am Rande des Maisfeldes gut getarnt angebaut worden und fast erntereif. Nach der vorzeitigen Ernte durch die Polizei und dem Abschluss der Ermittlungen werden die Pflanzen fachgerecht beim Landeskriminalamt entsorgt.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell