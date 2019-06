Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermeindliche Techniker bestehlen Seniorin

Lübbecke (ots)

Dienstagnachmittag wurde eine Lübbeckerin das Opfer von zwei Trickdieben. Die beiden Männer gaben sich als Techniker aus, die in ihrer Wohnung Messungen durchführten. Kurz nachdem die Ganoven das Haus verlassen hatten, bemerkte die 72-Jährige den Diebstahl von Bargeld und Schmuck.

Zwischen 16 und 17 Uhr klingelten die beiden Männer am Mehrfamilienhaus in der Straße Immengarten an der Wohnung in der Seniorin. Sie gaben an, im Namen eines Kabelanbieters das Fernsehsignal überprüfen zu müssen. Darauf ließ sie das Duo in ihre Wohnung. Während sie gemeinsam mit einem der beiden Täter im Wohnzimmer das Fernsehsignal testete, führte sein Komplize Messungen in den anderen Räumen durch. Nach Abschluss ihrer "Arbeiten" verließen die Männer die Wohnung.

Das Opfer schätzt einen der Täter auf eine Größe von rund 175 Zentimeter. Er hatte mittelblonde, kurze Haare und trug ein graues Oberhemd. Der andere hatte bei einer Größe von ungefähr 180 Zentimetern kurze, dunkle Haare und war mit einem blauen Oberhemd bekleidet. Das Erscheinungsbild wurde als gepflegt beschrieben. Beide sprachen akzentfrei deutsch.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell