Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - E-Biker kollidiert mit PKW

Burscheid (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.09.) hat sich in der Ortschaft Dierath ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Burscheid übersah beim Ausfahren aus einer Grundstückszufahrt einen aus ihrer Sicht von links kommenden E-Bike-Fahrer, der in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Der 33jährige Burscheider konnte sein E-Bike nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Pkw. Durch den anschließenden Sturz verletzte er sich an der Schulter; es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. (ct)

