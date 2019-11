Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Mönchengladbach- Rheindahlen durch Kletterer

Mönchengladbach (ots)

Offenbar klettergewandte, bislang unbekannte Einbrecher sind zwischen Donnerstag 7.11.2019 16:00 Uhr und Freitag 8.11.2019 0:30 Uhr in eine Wohnung an der Pauenstraße eingebrochen. Die Täter waren vermutlich über ein Gartentor in den Garten des Hauses gelangt und von dort über bauliche Gegebenheiten an ein im ersten Obergeschoss auf Kipp stehendes Fenster gelangt. Dieses haben sie aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurde das Objekt durchsucht und Schmuck entwendet. Den Tatort verließen der oder die unbekannten Täter über ein Fenster im Erdgeschoss. Die Polizei fragt wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Telefon: 02161-29-0. (wr)

