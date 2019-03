Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mountainbike bei Einbruch erbeutet

Bensheim (ots)

Bei einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Zeit von Donnerstag (21.03.) bis Samstag (23.03.) haben bislang noch unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke "Scott" entwendet. Gegen 10.15 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die auf unbekannte Art und Weise durch die Haustür in das Anwesen gelangt waren. Im Kellergeschoss brachen die diebe einen Verschlag auf und flüchteten anschließend mit ihrer Beute, deren Wert auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06251/8468-0 bei den Ermittlern der Polizei in Bensheim zu melden.

