Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in der Hügelstraße/Wer hat etwas bemerkt?

Nauheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (20.03.) und Samstag (23.03.) drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Hügelstraße ein. Die Täter hebelten unter anderem mit einer Brechstange die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in das Anwesen. Ob sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminellen hinterließen zudem einen Schaden von rund 2000 Euro.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

