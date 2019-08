POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag, 31.08.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag um 03:45 Uhr im Bereich des Industriezubringers. Vier bislang unbekannte Täter stiegen aus einem grünen Pkw VW Golf mit Vechtaer Kennzeichen aus und schlugen auf die beiden Opfer (beide männlich, 20 Jahre aus Cloppenburg) ein. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt. Anschließend stiegen die Täter wieder in den Pkw und fuhren in Richtung Emstek davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Cloppenburg. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 51-jähriger aus Cloppenburg, als er am Freitag gegen 14:00 Uhr sichtlich unsicher mit seinem Fahrrad auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg unterwegs war. Die Beamten stellten eine Atemalkoholkonzentration von 2,63 Promille fest. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Verdacht Fahren unter Drogeneinfluss Beamte der Polizei Cloppenburg unterzogen am Freitag gegen 15:30 Uhr einen 34-jährigen aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten die im Bereich Drogenerkennung im Straßenverkehr besonders geschulten Kollegen fest, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Pkw VW Golf führt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfall Am Freitag, 13:20 Uhr, übersieht eine 47-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Pkw beim Auffahren auf die Höltinghauser Straße eine von rechts kommende Pedelec-Fahrerin, die den dortigen Fahrradweg aus Rtg. Cloppenburg kommend, in Rtg Höltinghausen befährt. Der Radweg ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Die 45-jährige Radfahrerin aus Halen wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 17:45 Uhr auf dem Ambührener Weg in Cloppenburg. Ein 21-Jähriger aus Ermke befuhr mit seinem Pkw VW Golf den Ambührener Weg in Richtung der Resthauser Straße. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden 58-jährigen Cloppenburgerin mit ihrem Pkw Kia. Durch den heftigen Aufprall wurde der Golf-Fahrer schwer und die Cloppenburgerin leicht verletzt. Der junge Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Cappeln - Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit seinem Audi A3 die Straße Zum Darrenkamp in Cappeln und kommt mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlägt er sich, sodass dieser auf dem Dach zum Stehen kommt. Es entsteht Sachschaden an der Berme. Der Fahrzeugführer entfernt sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung und das Abschleppen des Pkw zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen. Drantum - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem Am Freitagnachmittag kam es zu einem nicht ganz alltäglichen Unfall. Ein 52-jähriger aus Drantum kreuzt bei Mäharbeiten mit einem Aufsitzrasenmäher den Radweg an der Emsteker Straße in Drantum und übersieht dabei den 68-jährigen Bührener, der dort mit seinem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Aufsitzrasenmäher und Fahrrad, sodass der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

