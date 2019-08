Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Badeunfall im Schwimmbad nach medizinischem Notfall

Am Donnerstag, 29. August 2019, kam es um 18.50 Uhr im Schwimmbad an der Schulstraße zu einem Badeunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Westoverledingen geriet am Rand eines Schwimmbeckens vermutlich aufgrund plötzlich eintretender gesundheitlicher Probleme unter Wasser und musste durch couragiert agierende Helfer aus dem Wasser geborgen werden. Diese führten auch sofort erste Reanimationsmaßnahmen durch. Der Mann wurde schließlich durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Ursache und aktueller Gesundheitszustand sind nicht bekannt.

