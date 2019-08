Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 25. August 2019, kam es zwischen 13.05 und 13.35 Uhr in der Frauenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflicht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen silbernen Citroen Saxo, der in der Frauenburger Straße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Dienstag, 27. August 2019, kam es um 22.32 Uhr am Kirchplatz zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei durch einen bislang unbekannten Täter. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 30. August 2019, wurde um 06.10 Uhr der Polizei ein verunfallter Pkw gemeldet, der neben der Fahrbahn der Straße Zum Darrenkamp auf dem Dach liegen soll. Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen Audi A3 fest, der nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn abkam, den Seitenstreifen beschädigte, sich überschlug und schließlich neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Personen, die zum Fahrzeug gehörten, konnten nicht angetroffen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

