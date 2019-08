Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 29. August 2019, wurde um 17.38 Uhr auf der Christoph-Bernhard-Straße eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 29. August 2019, zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr beging ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem ALDI-Parkplatz an der Holdorfer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war der Unfallflüchtige gegen einen geparkten Skoda Fabia gefahren. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000,000 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Damme - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ein 20-Jähriger Pkw-Fahrer aus Damme befuhr am Freitag, um 03.10 Uhr den Kreisverkehr Vördener Straße / Wiesenstraße. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam anschließend an einem Betonpoller zum Stehen. Nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch anhand der Unfallspuren - auslaufende Kraftstoffe - ermittelt und kontrolliert werden. Hierbei stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe beträgt 4.000,00 EUR.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 29. August 2019, kam es um 14.20 Uhr an der Brunkhorststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß beim Abbiegen in die Brunkhorststraße mit einem Audi TT zusammen, der verkehrsbedingt halten musste. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell