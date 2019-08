Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Mähroboters

In der Zeit zwischen Montag, den 26.August 2019, gegen 08.00 Uhr und Donnerstag, den 29.August 2019, um 09.00 Uhr wurde in der Schwaneburger Straße durch bislang unbekannte Täter ein Mähroboter aus dem Garten des Geschädigten entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Barßel- Einbruch in Nebengebäude

Zwischen Freitag, den 16.August 2019 und Samstag, den 24.08.2019 gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Nebengebäude an der Friesenstraße und entwendeten dort ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Westerheide. Der entstandene Schaden beträgt etwa 850 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, den 29. August 2019, um 15.13 Uhr befuhr ein 54-jähriger Böseler mit seinem Kleinkraftrad die Eschstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 29.August 2019, um 10.28 Uhr befuhr eine 55-jährige Böselerin mit ihrem PKW, Kia die Gartenstraße in Richtung Parkstraße. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem VW von einem dortigen Parkstreifen in den Fließverkehr einzufahren und übersah dabei den bevorrechtigten Kia. Es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge woraufhin der VW auf die Seite kippte und dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

