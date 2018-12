POL-VIE: Einbruch in Wohnhaus

Grefrath (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, genauer zwischen Samstag 17:30 Uhr und Sonntag 08:15 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter, nachdem sie mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen hatten, in das Haus des Geschädigten auf der Straße Am Bruch in Grefrath Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, es konnte noch nicht angegeben werden, was entwendet wurde. Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise auf den oder die Täter können an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 gemeldet werden.

