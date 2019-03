Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch Diakonische Betriebe

Kästorf, LK Gifhorn (ots)

In der Nacht vom 15.03. auf den 16.03.2019 drangen bislang unbekannte Täter in die Werkstätten der Diakonischen Betriebe ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangen sie in das Gebäude und durchsuchen dort zahlreiche Büros.

Der Umfang des Diebesguts kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise und Beobachtungen zur Tatzeit teilen Sie bitte der Polizeiinspektion Gifhorn unter der u.g. Telefonnummer mit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell