Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Vordorf

Gifhorn (ots)

Die Abwesenheit des Bewohners nutzten unbekannte Täter, um in das am südlichen Dorfrand von Vordorf, Samtgemeinde Papenteich, gelegene Einfamilienhaus einzudringen. Die Tat geschah vergangenen Sonnabend, zwischen 16:00 und ca. 23:30 Uhr. Der zurückkehrende Bewohner bemerkte zwei offenstehende Fenster. Das eine war aufgehebelt worden, durch das andere waren der oder die Täter vermutlich geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen ist offnsichtlich nichts entwendet worden. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge bitte an die Polizei Gifhorn unter 05371-980-0.

