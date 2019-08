Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Donnerstag, 29. August 2019, wurde um 22.35 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 30. August 2019, wurde um 03.20 Uhr in der Taubenstraße ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Essen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 29. August 2019, kam es um 16.35 Uhr auf der B68/Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen wollte nach links in den Moordamm abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein dahinterfahrender 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Lastrup zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Hierdurch wurde der Essener leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

